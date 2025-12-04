Минпросвещения: популярность целевого обучения в колледжах выросла за пять лет

Заключение договора о целевом обучении с 2026 года будет давать абитуриентам СПО приоритетное право при поступлении в колледжи и техникумы, рассказали в ведомстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Популярность целевого обучения в колледжах за последние пять лет выросла более чем в пять раз, а заключение договора о целевом обучении с 2026 года будет давать абитуриентам СПО приоритетное право при поступлении в колледжи и техникумы. Об этом в ходе круглого стола "Целевой договор - инструмент решения кадровой потребности бизнеса" в рамках деловой программы финала чемпионата "Профессионалы" рассказал директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

"Эта мера будет направлена на то, чтобы сделать целевой договор по-настоящему эффективным и удобным инструментом как для студентов, так и для бизнеса, обеспечивая прямое попадание подготовленных кадров в компании", - рассказал он, отметив, что нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Только за прошедший год контракты на целевое образование заключили более 109 тыс. человек, и со следующего года с учетом приоритетного права для учеников популярность формата продолжит расти, добавил Неумывакин.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Соревнование проходит в четырех блоках компетенций: "образование", "сервис", "производство" и "инженерные технологии". Чемпионат организован Минпросвещения России, федеральный оператор - Институт развития профессионального образования. Чемпионат проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".