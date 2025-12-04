Росмолодежь перевела все ресурсы в Max

Глава федерального агентства Григорий Гуров рассказал об этом, комментируя заявление президента России Владимира Путина о влиянии на молодежь через Telegram и другие мессенджеры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Росмолодежь перевела все подведомственные учреждения и проекты для молодежи в мессенджер Max, которым молодежь все чаще пользуется. Об этом ТАСС заявил глава федерального агентства Григорий Гуров, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о влиянии на молодежь через Telegram и другие мессенджеры.

В интервью телеканалу India Today глава государства заявил, что Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь, поэтому власти тоже должны уметь работать с этими инструментами.

"Росмолодежь и все подведомственные учреждения, проекты и программы для молодых, которые мы реализуем, перешли в национальный мессенджер Max. В этом году мы впервые проводим голосование в номинации "Лидер молодых" конкурса Росмолодежи "Время молодых" - для глав муниципалитетов и мэров российских городов - в Max, и видим, что молодые люди тоже все чаще пользуются технологиями мессенджера", - сказал Гуров.