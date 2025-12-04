Чувашия планирует запустить "Родительский патруль" в 2026 году

Этот проект нужен для защиты детей на дорогах

ЧЕБОКСАРЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Проект "Родительский патруль" для обеспечения безопасности дорожного движения и защиты детей на дорогах планируют запустить в Чувашии в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы региона по итогам родительского форума "Чувашская Республика - пространство развития".

"Среди новелл форума - проект "Родительский патруль", который планируется запустить в следующем году. Он направлен на обеспечение безопасности дорожного движения и защиту детей на дорогах", - говорится в сообщении.

Ожидается, что участники проекта будут "контролировать опасные пешеходные переходы" и обучать детей правилам безопасного поведения на дорогах. На форуме с участием экспертов также обсудили, в частности, вопросы защиты прав детей и раскрытия потенциала талантливых ребят, возможности совместного контроля качества образования, роль отцов в формировании личности ребенка, "вклад женских инициатив" в благополучие детей. Также родительские сообщества представили выставку-презентацию инициатив, ставших победителями в конкурсе российского общества "Знание". По данным властей, участниками мероприятия стали около 230 человек.