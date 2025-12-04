Программа Росмолодежи исполнит мечты детей из ДНР в рамках "Елки желаний"

Когда ребенок видит, что мечта сбывается, он начинает верить в будущее своего города и страны, сообщил заместитель гендиректора АНО "Больше, чем путешествие" Станислав Киреев

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Команда программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" взяла обязательства в 2026 году исполнить мечты детей из Донецкой Народной Республики в рамках всероссийской акции "Елка желаний". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

"В Донецкой Народной Республике завершился экспертный выезд программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Заключительное мероприятие под названием "Детство в каждом из нас" стало не только итогом интенсивной стратегической работы, но и трогательным актом доброты. Программа присоединилась к всероссийской акции "Елка желаний", украсив новогоднюю елку и взяв на себя обязательство исполнить мечты детей, проживающих в Донецкой Народной Республике", - сказали в пресс-службе организации.

Елку нарядили представители программы "Больше, чем путешествие" вместе молодыми экспертами и представителями местных сообществ и туротрасли ДНР.

"Запуск "Елки желаний" в Донецкой Народной Республике - символ нашего движения от мечты к действию. В 2026 году все детские желания с этой елки будут исполнены, это принцип нашей работы. Когда ребенок видит, что мечта сбывается, он начинает верить в будущее своего города и страны. Сегодня, наряжая елку, мы объединились и вместе создали нечто большее", - привели в пресс-службе слова заместителя гендиректора АНО "Больше, чем путешествие" Станислава Киреева.

Помимо акции, участники выезда представили концепции новых туристических маршрутов для молодежи, ориентированных не только на знаковые локации, но и на создание вовлекающей, дружелюбной среды.