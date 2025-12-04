В Запорожской области увеличат время действия комендантского часа с 5 декабря

Режим будет действовать с 22:00 до 05:00

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Комендантский час в Запорожской области с 5 декабря будет действовать с 22:00 до 05:00 мск. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"С 5 декабря 2025 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 22:00 до 05:00", - написал губернатор Запорожской области в своем Telegram-канале.

При этом ограничения не будут действовать на альтернативном маршруте в Крым.

"Действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков - Симферополь - Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями", - написал Балицкий.

Согласно указу губернатора Запорожской области, с мая 2025 года комендантский час в регионе действует с 23:00 до 05:00.