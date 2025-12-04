На территории бывшего СИЗО "Кресты" откроют мультимедийный музей и гостиницы

После окончания работ комплекс обеспечит появление около 1 200 новых рабочих мест

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Мультимедийный музей, два гостиничных комплекса и пешеходный променад появятся на территории бывшего СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге. Ключевые параметры проекта реставрации комплекса-памятника XIX века утвердили на заседании Совета по сохранению культурного наследия, сообщил вице-губернатор Николай Линченко.

"В состав комплекса войдут мультимедийный музей "Кресты", два гостиничных комплекса с инфраструктурой, гастрономическая улица, пешеходный променад с арт-объектами и тематическими "островами памяти". Пространство комплекса будет полностью пешеходным, а храм Святого Александра Невского останется его доминантой", - отметил Линченко в своем Telegram-канале.

После окончания работ комплекс обеспечит появление около 1 200 новых рабочих мест и станет новым открытым городским пространством для всех жителей и гостей города, отметил он.

Исторический комплекс "Крестов", признанный памятником архитектуры, был возведен на набережной Невы в 1890 году на месте одиночной тюрьмы. Название связано с конфигурацией комплекса - два здания построены в форме крестов. Оба "креста" соединены между собой административным корпусом, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм. На территории в 4,5 га были также расположены больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания.

С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором № 1. После строительства нового СИЗО в Колпине под Петербургом комплекс не используется для содержания подследственных. В мае 2023 года земельный участок и здания бывшего изолятора получило в управление АО "ДОМ.РФ", а в начале марта 2025-го новым собственником "Крестов" стал строительный холдинг КВС, выкупивший их на торгах за 1,136 млрд рублей.