На Камчатке более 100 спасателей устраняли последствия циклона

Работа по ликвидации продолжается

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Более 100 сотрудников МЧС, в распоряжении которых было 80 единиц техники, задействовали при ликвидации последствий сильного ливня со снегом в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Камчатского края.

"Всего более 100 человек и 80 единиц техники было задействовано ночью в работе по отведению воды на улицах краевой столицы. Особое внимание было уделено проблемным участкам - проспекту Циолковского, микрорайону Северо-Восток, улице Тушканова", - говорится в сообщении.

Работа по ликвидации последствий циклона на Камчатке продолжается.