В Дагестане опровергли информацию о разрушении моста

Распространившаяся в социальных сетях новость о происшествии относится к ДТП, которое произошло 3 декабря

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Информация о разрушении моста в Дагестане, распространяемая в социальных сетях, является недостоверной. Об этом сообщили в пресс-службе Дагестанавтодора.

"В Telegram-каналах и социальных сетях распространяется информация о том, что якобы в пригороде Махачкалы, а именно в селе Хушет, рухнул мост и придавил несколько автомобилей. Указанная информация не соответствует действительности. Видеоролик, распространяемый в сети, снят 3 декабря на месте ДТП, где с автовозом перевозившим железобетонную балку, столкнулись несколько автомобилей в пригороде Махачкалы в районе поселка Красноармейск", - говорится в сообщении.

По официальной информации Госавтоинспекции МВД России по Республике Дагестан, 3 декабря примерно в 20:30, на 472 км ФАД Астрахань - Махачкала в пригороде Махачкалы водитель грузового автомобиля Volvo при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу транспорту, движущемуся по главной дороге, и столкнулся с двумя автомобилями "ГАЗель-Next" и автомобилем Toyota Alphard.

"В результате ДТП водитель одного из автомобилей "ГАЗель" - 43-летний житель Кизилюртовского района - от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель другой "ГАЗели", водитель Toyota и его пассажир с различными травмами доставлены в больницу. Убедительная просьба не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам информации", - добавили в пресс-службе Дагестанавтодора.