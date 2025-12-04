В Москве пройдет всероссийская премия "Экопозитив"

Мероприятие является одним из значимых событий года для всех, кому небезразлична забота о природе, отметила директор движения "Эка" Елена Горохова

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения, конференция, выставка и кинопоказ пройдут в центре "Благосфера" в рамках подведения итогов всероссийской премии "Экопозитив".

"Премия "Экопозитив" - одно из ярких событий года для всех, кто неравнодушен к теме заботы о природе. Здесь собираются лидеры из разных регионов и секторов. Это отличная возможность обменяться опытом, познакомиться с новыми людьми и проектами, узнать о трендах в экосфере и просто увлекательно и полезно провести время в кругу единомышленников", - заявила директор движения "Эка" Елена Горохова, чьи слова приводит пресс-служба.

В ходе конференции "Зеленая трансформация": партнерства и решения" эксперты-практики из бизнеса, гражданского общества и власти с 10:00 до 17:00 обсудят ключевые вопросы "зеленой" повестки и ответят на вопросы участников. Состоятся четыре дискуссии на следующие темы: как вовлекать широкие массы в экоповестку, новые технологии и искусственный интеллект для решения экологических задач, адаптация к изменениям климата и сохранение биоразнообразия. Посетить мероприятие может любой желающий - для участия требуется только регистрация.

Также в 17:20 начнется показ документального фильма "Лес. Хранители жизни" режиссеров Ирины Шапман и Владислава Гришина. Кроме того, в течение дня будет работать выставка экологических инициатив. Гостей ждут викторины, настольные игры, мастер-классы и другие мероприятия.

В 19:00 состоится торжественная церемония награждения премией "Экопозитив-2025". Здесь встретятся люди, организации и инициативные группы, которые вносят вклад в охрану природы, экологическое просвещение и развитие устойчивых практик в России. В 2025 году на участие в отборе лучших экологических инициатив подали заявки около 340 проектов. В каждой из семи номинаций будет по два победителя: одного определит экспертное жюри, второго - народное голосование. Лауреаты премии будут награждены дипломами полуфиналистов, а победители - статуэтками из природного камня и памятными подарками.