В ГД хотят запретить лицам младше 21 года торговать табаком и алкоголем

По словам первого замглавы фракции "Справедливая Россия" Дмитрия Гусева, такая мера должна помочь в борьбе с продажей продукции несовершеннолетним

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым замглавы фракции "Справедливая Россия" Дмитрием Гусевым внесла на рассмотрение Госдумы межфракционный проект закона, которым предлагается ввести возрастной порог в 21 год для работы в сфере продажи табачной и алкогольной продукции. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в федеральные законы "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" и "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Законопроектом предлагается ввести такой возрастной порог для работы в сфере розничной торговли табачной, никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для потребления никотина, а также в сфере розничной продажи алкогольной продукции, включая объекты общественного питания. Также будет запрещено заключать трудовые и гражданско-правовые договора с лицами младше 21 года для выполнения работ, связанных с такой торговлей.

"Мы видим, что значительная часть продаж табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним происходит там, где за прилавком стоят совсем такие же молодые люди. Особенно во время каникул. Закон должен защитить детей, и одним из ключевых шагов является ограничение доступа к таким рабочим местам для лиц до 21 года", - сказал Гусев.

Авторы инициативы отмечают, что единый возрастной порог обеспечит согласованность регулирования и позволит исключить участие молодых работников, не всегда обладающих достаточной зрелостью и ответственностью, из процесса продажи табака и алкоголя. Это, по мнению инициаторов, снизит доступность вредных продуктов для несовершеннолетних и укрепит систему мер по защите здоровья детей и молодежи.