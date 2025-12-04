В Петербурге орудие полуденного выстрела меняет историческую позицию

Это связано с реставрационными работами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Впервые в истории Петербурга традиционный полуденный выстрел перенесут с Нарышкина на Государев бастион Петропавловской крепости. Перенос связан с реставрационными процессами, сообщила пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

"В этот день традиционный полуденный выстрел прозвучит сразу из четырех орудий, установленных на Нарышкином и Государевом бастионах. Два артиллерийских орудия Д-30 на Нарышкином бастионе выстрелят в последний раз и затем будут отправлены на осмотр и техническую профилактику. С этого момента временно извещать петербуржцев о наступлении в городе полдня будут артиллерийские орудия ЗИС-3 на Государевом бастионе", - говорится в сообщении.

В честь переноса в Государевом бастионе пройдет торжественным маршем знаменная группа и взвод Почетного караула Михайловской военной артиллерийской академии. Именно она курирует проведение церемонии полуденного выстрела в Петропавловской крепости, обслуживает орудия и поставляет холостые заряды.

Смена исторической позиции

Необходимость переноса связана с проведением реставрационных работ на гранитном фасаде Петропавловской крепости. Пушки установлены на бруствере Нарышкина бастиона, с внешней стороны облицованного гранитными плитам. Реставраторам нужно снять эти гранитные блоки, затем отреставрировать сами блоки, держащие их скобы и кирпичную кладку под ними, а также провести работы по гидроизоляции стены. Действующие орудия мешают проведению подобных работ.

Поэтому было принято решение временно перенести церемонию полуденного выстрела в Государев бастион. Для этого на бастионе были сооружены специальные деревянные мостки-барбеты для установки пушек. Михайловская военная артиллерийская академия привезла и установила два артиллерийских орудия ЗИС-3.

Орудия для производства полуденного выстрела вернутся на Нарышкин бастион после завершения реставрации гранитной облицовки Нарышкина бастиона в 2026 году.

История традиции

Полуденный выстрел - существующая в Санкт-Петербурге традиция отмечать полдень выстрелом из артиллерийского орудия.

Он производится со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, что предусмотрено статьей 8 устава Санкт-Петербурга.

Традиционный полуденный выстрел производит одно орудие. В исключительных, особо торжественных случаях выстрел производится одновременно из двух сигнальных пушек.

Так, в 1987 году орудия произвели один за другим 21 залп, салютуя крейсеру "Аврора", шедшему из доков после ремонта к месту своей стоянки. В марте 1988 года дополнительный выстрел прогремел в 14 часов 20 минут, оповестив о появлении на свет 5-миллионного жителя города. Пушка также делала неурочные выстрелы в 1998 году в день доставки в Петропавловскую крепость останков царской семьи, а затем в день их захоронения. Одновременным выстрелом сразу из двух орудий в полночь Санкт-Петербург встретил 2001 год (наступление XXI века и третьего тысячелетия).