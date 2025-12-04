В Новороссии запустили проект по историческому просвещению молодежи

В рамках проекта "Первоисточник"проходят занятия по медиаграмотности и генеалогии

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Федеральные эксперты Движения первых в Запорожской и Херсонской областях запустили проект по историческому просвещению молодежи "Первоисточник", сообщили в Telegram-канале движения.

"Проект "Первоисточник" стартовал в Херсонской и Запорожской областях. Первые с историками и военкором Антоном Степаненко посмотрели документальный фильм "Битва за Днепр". Вместе они обсудили освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло в 1943 году. Нынешняя молодежь - потомки поколения победителей. Но долгие годы у ребят из наших исторических регионов не было возможности получать объективные знания о событиях Великой Отечественной войны и новейшей истории", - сказано в сообщении.

В Мелитополе мероприятие провели на базе Мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", оно объединило активистов и наставников Движения первых из образовательных организаций Запорожской области. Для них провели мастер-классы по медиаграмотности с участием директора АНО "Центр правовой поддержки "Мама в праве" Виктории Рашиной и занятия по генеалогии с руководителем департамента управления проектами Движения первых Романом Богатыревым.

"Первоисточник" - мероприятие, которое нацелено на возвращение доступа к объективной истории через документальные фильмы, встречи со спикерами и живое общение. Ключевой инструмент - документальный фильм, как "первый источник" правды. Участники получают не только знания, но и навыки критического мышления, учатся отличать факты от фальсификаций, в результате чего формируется устойчивый патриотизм, основанный на любви к Отечеству, а не на пропаганде", - сказали в пресс-службе отделения Движения первых Запорожской области.

В Херсонской области мероприятие в рамках проекта "Первоисточник" провели в Генической школе №1. Слушателями программы стали более 60 активистов и их наставников.