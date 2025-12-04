Депутат Терентьев: добиться установки пандуса можно через прокуратуру

Зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов отметил, что сначала необходимо обратиться в управляющую компанию и получить согласие собственников дома

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Жилец многоквартирного дома с инвалидностью может пожаловаться в прокуратуру на управляющую компанию, если та не предприняла необходимые меры для установки пандуса. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Всероссийского общества инвалидов, зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев ("Единая Россия").

Он пояснил, что гражданину с ограничениями здоровья для установки пандуса необходимо обратиться в управляющую компанию, а также получить согласие собственников дома для установки соответствующего оборудования.

"Человеку, конечно, сложно организовать голосование всех собственников, и управляющая компания здесь должна ему помогать, - сказал депутат. - Если управляющая компания вдруг не соглашается с помощью инвалиду, то [следует] обратиться в прокуратуру".

По его словам, бывают случаи, когда собственники сначала соглашались на установку спецоборудования, однако после меняли свое решение и оспаривали установку пандусов в суде.

"У нас людей с инвалидностью, которым тяжело передвигаться, но они ведут активный образ жизни, становится больше. И я надеюсь, что вот эта коллизия, когда нарушение прав собственников без инвалидности сталкивается с нарушением прав собственника с инвалидностью, найдет какое-то свое разрешение", - отметил парламентарий.