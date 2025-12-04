Миронов призвал расширить программу бесплатной диспансеризации

Председатель партии "Справедливая Россия" считает, что это можно сделать за счет частных клиник, увеличив число компаний в системе ОМС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил расширить программу бесплатной диспансеризации за счет частных клиник, увеличив число компаний в системе ОМС и введя прямую выплату компенсаций россиянам, обращавшимся в платные медучреждения.

"На медицину нужно выделять в два раза больше средств, чем сейчас - 7% [валового внутреннего продукта]. Но даже при наличии денег быстро больницы не построить и врачей не подготовить - нужно привлекать частный сектор. В том числе для проведения массовой диспансеризации населения. Причем как за счет расширения числа компаний, работающих в системе ОМС, так и за счет прямой выплаты компенсаций гражданам, которые были вынуждены обращаться в платные клиники, как предлагает "Справедливая Россия", - сказал ТАСС Миронов.

Он отметил, что в 2025 году диспансеризацию прошли всего 1,7 млн граждан, тогда как план Минздрава предусматривал охват в 100 млн человек. "Причина, очевидно, в том, что государственные медучреждения не справляются с этой задачей. Специалистов не хватает для лечения пациентов, что уж тут говорить о диспансеризации", - добавил парламентарий.