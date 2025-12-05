В Певеке на Чукотке объявили штормовое предупреждение

Скорость порывов ветра может составить до 40 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер и низовая метель ожидаются в городе Певек на Чукотке, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Чукотскому автономному округу.

"Штормовое предупреждение. По данным Чукотского УГМС, с 09:00 (00:00 мск) 5 декабря в городе Певек Чукотского АО ожидается опасное явление погоды. Очень сильный юго-восточный ветер 25-30 м/с с порывами ветра 35-40 м/с с низовой метелью. Явление сохранится в течение суток", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре не подходить к ветхим конструкциям, а также не выезжать за пределы населенных пунктов.

Певек - самый северный город России, в нем проживает около 3,5 тыс. человек.