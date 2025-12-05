В ГД выступили против введения ограничений на вождение для пожилых людей

Такая идея избыточная и приведет к дискриминации миллионов россиян, заявил первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Идея введения ограничений на управление автомобилем с определенного возраста избыточна и приведет к дискриминации миллионов россиян. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев ("Единая Россия").

Ранее общественный деятель Алексей Ярошенко предложил ввести запрет на выдачу водительских прав россиянам старше 65 лет и увеличить возраст получения прав до 21 года.

"Инициатива, на мой взгляд, избыточна. У нас растет продолжительность жизни, люди более ответственно относятся к своему здоровью, ну и медицина идет вперед. Это значит, что с каждым годом без прав будет оставаться все больше граждан, - сказал депутат. - Дискриминация только по возрасту просто лишит социальной активности, а то и работы миллионы здоровых и адекватных людей".

По его словам, данный вопрос не нуждается в дополнительном регулировании, поскольку с 1 марта 2027 года вступят в силу поправки, которые помогут выявлять водителей с противопоказаниями к управлению автомобилем. "Если во время обязательных медосмотров найдут противопоказания к вождению, автомобилиста отправят на повторное освидетельствование. И это будет картина реального состояния здоровья человека, который сел за руль. Причем, права будет возможно вернуть, если, например, пройдено лечение", - отметил парламентарий.

"Такой же перекос и в предложении повысить возраст получения прав. Ответственность мы должны воспитывать через качественное обучение и контроль, а не через запреты", - сказал Федяев. Он напомнил, что весной 2026 года вступит в силу закон о рейтинге автошкол, который должен повысить качество обучения, "так что более точный и понятный инструмент решения проблем с водителями-новичками тоже есть".