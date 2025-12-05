ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В нескольких районах Южно-Сахалинска нарушено теплоснабжение

Это произошло из-за аварии на сетях
ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Повреждение сетей привело к нарушению в подаче тепла в нескольких районах Южно-Сахалинска, сообщили в мэрии города.

"Получаем сигналы об отсутствии отопления в разных районах города. По информации СКК ("Сахалинская коммунальная компания" - прим. ТАСС), в связи с повреждением сетей давление в городской системе теплоснабжения снижено. Сейчас бригады ведут поиск места порыва, после чего незамедлительно приступят к устранению. Информация будет дополнена", - сообщили в мэрии.

Как сообщается в Telegram-канале СКК, все силы мобилизованы и работают над определением дальнейших действий по стабилизации ситуации с теплоснабжением в городе.

В настоящее время тепло не подается в дома по улице Бумажной, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 24В, 26, 26А, 26Б, по проспекту Мира, 60, 65 к. 1, 2, по улице Милицейской, 7А, 7Б, 9, 11, 11А. 

