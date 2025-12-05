На Сахалине в феврале запустят водозабор "Южный"

Как сообщили в администрации Южно-Сахалинска, он должен обеспечить стабильным водоснабжением около 65 тыс. человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Водозабор "Южный" в Южно-Сахалинске планируется ввести в эксплуатацию в феврале 2026 года после завершения пусконаладочных работ, объект обеспечит стабильным водоснабжением около 65 тыс. жителей южной части города, включая новые жилые дома и район Хомутово. Об этом сообщили в администрации города по итогам выездного совещания на строительной площадке.

"Мы уже обеспечили техническую готовность и подачу воды по трубопроводам до водозабора "Отдаленный". В феврале планируем завершить все пусконаладочные работы и оформить документы для ввода объекта в эксплуатацию", - рассказал генеральный директор "РВК Сахалин" Алексей Смоленский.

Новый водозабор "Южный" - один из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры, реализуемых в регионе в рамках концессионного соглашения между правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и компаний "Росводоканал". Его проектная мощность составляет 20 тыс. куб. м воды в сутки с возможностью расширения до 30 тыс. куб. м.

Строительство комплекса началось в 2023 году. В составе водозабора размещены два резервуара чистой воды объемом по 5 тыс. куб. м каждый, а также насосное оборудование мощностью 400 кВт.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в ходе осмотра объекта отметил, что все ключевые этапы работ выполняются в соответствии с графиком. "Я остался удовлетворен увиденным. <...> Оборудование смонтировано и испытано, что говорит о соблюдении сроков, заявленных при заключении инвестиционного договора. Это знаковое событие для нашего города, ведь объекты такого уровня и мощности не строились в Южно-Сахалинске очень давно", - подчеркнул он.

После выхода водозабора на полную мощность к лету 2026 года, в городе планируют начать реконструкцию других источников водоснабжения, в том числе водозабора "Рогатка", эксплуатируемого более 100 лет.