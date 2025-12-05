Вильфанд: 2025 год войдет в тройку самых теплых за всю историю

Антропогенный фактор приводит к увеличению парниковых газов, нагревается не только атмосфера, но и океан, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. В мире по температурным характеристикам 2025 год однозначно займет рекордное место в числе трех самых теплых за всю историю. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно говорить уже точно, что 2025 год [в мире] войдет в тройку самых теплых. И это означает, что антропогенный фактор приводит к увеличению парниковых газов, нагревается не только атмосфера, но и океан. Океан впитывает в себя сейчас невиданное тепло уже длительное время, почти два года средняя температура океана между 60 градусом северной широты и 60 градусом южной широты оказывается экстремально высокой", - сказал он.

По словам метеоролога, феномен Ла-Нинья сейчас в незначительной степени влияет на глобальную температуру. Однако в целом тенденцию потепления климата определяет парниковый эффект.