Мэра Енисейска выписали из больницы после нападения на него

Валерий Никольский сообщил, что чувствует себя хорошо

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Мэра города Енисейска в Красноярском крае Валерия Никольского, на которого в конце ноября напал мужчина и нанес ему удару по лицу кулаком, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщил сам Никольский.

"У меня все хорошо, выписан [из больницы], работаю. Чувствую себя тоже хорошо", - сказал Никольский

Местный житель 28 ноября пришел на личный прием к Никольскому. Глава города попросил его снять головной убор в помещении. После этого мужчина начал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на главу и нанес ему удары кулаком по лицу. Мэр попал в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Мужчина, напавшему на мэра, заключен под стражу по 26 января 2026 года.