Депутат Кошелев предложил дополнить УК РФ статьей о психическом насилии

Эмоциональное воздействие стоит также признавать отягчающим обстоятельством, добавил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Редакция сайта ТАСС

Владимир Кошелев © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Статью о "психическом насилии" следует добавить в Уголовный кодекс РФ и признать его отягчающим обстоятельством. Такое мнение выразил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

По его словам, в российском уголовном праве психическое насилие не имеет отдельной статьи, но рассматривается как элемент преступлений, совершаемых различными способами. Основные формы психического насилия включают угрозы, шантаж, психическое принуждение, оскорбление, жестокое обращение, унижение и иное воздействие, причиняющее вред психическому здоровью или свободе, а также может включать интеллектуальное насилие.

"Следует дополнить Уголовный кодекс такой статьей о психическом насилии и признавать это отягчающим обстоятельством", - заключил Кошелев.

При этом, как отметил депутат, необходимо расширять понятие "психического насилия", так как действующая трактовка УК РФ не учитывает такой вид психического насилия, которое применяется в ходе сделки, где продавца вторичного жилья вводят в заблуждение мошенники.