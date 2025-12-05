Эксперт Ярлыкапов: метро не подходит для намаза из-за шума и суеты

Раздражать людей молитвой тоже неправильно, мусульманин своим поведением должен привлекать к религии, а не отталкивать, отметил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Совершение публичных намазов в метро может быть некомфортным из-за суеты и шума, мешающих сосредоточению. Об этом ТАСС рассказал исламовед, ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью РБК заявил, что совершение намаза в метро или в общественном транспорте является провокацией и не должно быть допустимо.

"Если говорить о словах главы СПЧ, то мне кажется, что эти случаи публичных намазов в метро - это не провокация, а скорее глупость тех, кто так делает. Даже сейчас, когда в Москве день очень короткий, между молитвами днем есть как минимум часа два, то есть можно успеть доехать до места назначения, там выйти из метро, найти укромное место, где можно совершить намаз. Молиться в таком переполненном и шумном месте, как метро - это глупость", - сказал собеседник агентства.

Эксперт отметил, что формально для мусульман допустимо молиться в метрополитене, поскольку "эта территория не относится к числу запретных". Однако, по его словам, в метро "есть масса обстоятельств, которые могут делать молитву не совсем правильной". Так, "люди могут близко ходить перед молящимся, отвлекать и толкать его, а для молитвы все же нужна полная концентрация и отвлечение от окружающего мира", - добавил Ярлыкапов.

"Да и раздражать людей молитвой тоже неправильно. Мусульманин должен своим поведением привлекать к своей религии, а не отталкивать", - заключил он.