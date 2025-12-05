На Камчатке развернули ПВР для пострадавших из-за циклона

Пока там никого нет, люди разместились у родственников и друзей, сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Пункт временного размещения (ПВР) развернут в селе Ивашка в Карагинском районе Камчатского края для жителей, чьи дома были повреждены из-за непогоды. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"Людей с домов, пострадавших от стихии, перевезли в "колхозную" часть поселка Ивашка. Развернули ПВР, но пока в него никто не пошел. Люди разместились по родственникам и друзьям. Работы по восстановлению ведутся. Руководит ими глава села", - проинформировал он.

Как сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Вячеслав Черныш, слова которого передает пресс-служба правительства, в Ивашке также произошло подтопление котельной, из-за налипания снега повреждены столбы. Запущены аварийные генераторы, ведутся восстановительные работы.

Накануне губернатор Владимир Солодов сообщал, что на Камчатке ожидаются обильные осадки и местами штормовой ветер. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок, особенно за пределы населенных пунктов. Сейчас циклон сместился на северо-западную часть полуострова и будет двигаться в сторону Охотского моря.