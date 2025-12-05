На Камчатке с организации взыщут более 770 млн рублей за ущерб окружающей среде

Решение суда пока не вступило в силу

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Суд в Камчатском крае удовлетворил иск о взыскании нанесенного окружающей среде ущерба компании "ДРСУ". Она должна выплатить свыше 770 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, в октябре 2024 года было возбуждено дело по факту несанкционированного размещения отходов в Елизовском районе. Установлено, что правонарушение совершило ДРСУ при выполнении контракта по ремонту дороги. В январе 2025 года компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей. После таяния снега в апреле специалисты обследовали территорию размещения отходов и установили, что окружающей среде был причинен ущерб.

"По результатам в Елизовский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с ООО "ДРСУ" суммы нанесенного вреда. Доводы прокурора признаны обоснованными и удовлетворены на сумму почти 774 млн рублей", - говорится в сообщении.

Решение в силу пока не вступило. Для обеспечения исполнения судебного акта на имущество организации наложен арест, установлены ограничения по ликвидации и реорганизации юридического лица.