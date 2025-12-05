hh.ru: в 2025 году 90% соискателей успешно прошли испытательный срок

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Девять из десяти соискателей успешно прошли испытательный срок на новой работе в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.

"90% кандидатов, вышедших на новое место работы в 2025 году, успешно преодолели испытательный срок и остались в компании. Поддержка от работодателя на старте, продуманная адаптация и навыкоцентричный подход помогают сотрудникам увереннее вливаться в команду и осваивать новые роли", - говорится в результатах исследования.

В большинстве (64%) компаний доля специалистов, не прошедших испытательный срок, составляет менее 10%. Остальные 90% успешно продолжили сотрудничество. Еще 22% работодателей сообщили, что доля уволившихся в первые три месяца после трудоустройства находится в пределах 30%. И лишь 7% компаний в 2025 году столкнулись с тем, что в течение "пробного периода" их покидали более трети принятых новичков.

Как правило, рекрутер уже на собеседовании может определить, что новый сотрудник успешно адаптируется. 53% опрошенных работодателей считают хорошим признаком совпадение ценностей кандидата и организации - это один из самых надежных индикаторов долгосрочной работы. Также 53% уверены, что редкая смена позиций отражает склонность осознанно выбирать соискателя и повышает вероятность того, что он задержится в компании. 51% рекрутеров отмечают, что обычно такой кандидат четко понимает свои цели и желания. 45% среди позитивных сигналов называют проживание соискателя неподалеку от места работы, а 36% - уверенность и быстрое принятие решения о выходе в компанию.

"Навыкоцентричный подход - подбор специалистов по конкретным навыкам и умениям - позволяет точнее определить необходимые компетенции и способствует более быстрому вхождению в роль. На фоне дефицита кадров бизнес стал внимательнее относиться к адаптации новых работников и создавать более комфортные условия для старта. Не случайно среди причин, по которым сотрудники увольнялись на испытательном сроке, реже всего фигурируют разочарование в корпоративной культуре (15%), недопонимание с коллективом (21%) и график (22%). Чаще всего уход связан с тем, что новичку просто не понравились задачи и обязанности (67%)", - приводятся слова руководителя направления исследований hh.ru Марии Игнатовой.