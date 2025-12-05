Суд заблокировал сайт с советами о том, как избежать службы в армии по призыву

Представитель ответчика в суд не явился

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы заблокировал страницу одного из сайтов с информацией о том, как можно избежать службы в армии по призыву с помощью имитации определенных психических расстройств. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Административное исковое заявление Замоскворецкой межрайонной прокуратуры удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети Интернет на странице (далее следует ссылка на запрещенный интернет-ресурс - прим. ТАСС), запрещенной к распространению на территории России", - сказано в документе.

В материалах дела сказано, что прокуратура выявила сайт, на котором размещена информация о способах уклонения от прохождения военной службы по призыву.

"Осмотром установлено, что на указанной странице содержится информация, вводящая в заблуждение пользователей данного ресурса о способах "как не попасть в армию". Фактически, лиц призывного возраста учат уклоняться от призыва на военную службу на основании несуществующей болезни психического расстройства", - сказано в решении суда. Согласно позиции прокуратуры, интернет-ресурс имеет ярко выраженную пропагандистскую направленность, направлен на активную популяризацию уклонения от призыва на военную службу среди молодежи.

"Установлено, что пользователи сети Интернет имеют неограниченный доступ к указанному сайту. Вход на сайт свободный, ознакомиться с содержанием указанной страницы, скопировать информацию в электронном варианте может любой пользователь сети Интернет", - сказано в решении суда. При этом представитель ответчика в суд не явился, решение о блокировке было принято в его отсутствие.