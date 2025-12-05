В 25 школах ДНР и ЛНР запустили проект "Наука в регионы"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Проект Московского физико-технического института (МФТИ) "Наука в регионы" запустили в 25 школах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Благодаря ему дети получат возможность углубленной подготовки по точным и естественным наукам, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"К проекту МФТИ "Наука в регионы", нацеленному на углубленную подготовку подростков по точным и естественным наукам, подключились 9 школ Луганской и 16 школ Донецкой народных республик. <…> В 2025 году проект расширяет предметный фокус: помимо профильных классов с углубленным изучением физики и математики, к программе методического сопровождения подключатся естественнонаучные классы с акцентом на биологию и химию и технологические классы с упором на математику и информатику", - сказали в пресс-службе.

Ключевым партнером программы в ДНР выступил Донецкий национальный технический университет, который на системной основе будет проводить профориентационные вебинары для учащихся 8-11-х классов. Задача на этом этапе - предоставить региональному вузу эффективный инструмент для прямого диалога с мотивированными старшеклассниками, формируя у них устойчивую ориентацию на поступление и дальнейшее обучение в университете.

В пресс-службе отметили, что запуск проекта в исторических регионах расширяет географию инициативы - теперь "Наука в регионы" реализуется в 61 субъекте РФ - от Калининградской области до Чукотского автономного округа. Проект приобрел характер общенациональной программы по подготовке высококвалифицированных кадров.

О проекте "Наука в регионы"

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ с 2024 года. В пилотном запуске было заключено 11 трехсторонних соглашений с региональными министерствами и вузами, а к программе подключились 157 школ. В 2025 году проект реализуется уже в более чем 1,5 тыс. школ. Количество совместных профориентационных вебинаров с ведущими региональными вузами выросло со 100 в 2024 году до более чем 400 в текущем.

"Цифры показывают результат: до проекта в олимпиадах по инженерному направлению участвовал один из десяти учеников, после - больше половины. Треть становятся призерами, и это значит, что школьники из регионов более глубоко изучают тренды технологического развития и понимают стратегические научные приоритеты ведущих вузов региона, связывая с ними свои карьерные и жизненные траектории. Университеты в свою очередь получают более мотивированных и подготовленных абитуриентов. Это решает еще одну проблему: регионы удерживают таланты и получают квалифицированные кадры", - цитирует пресс-служба руководителя проекта, заведующего Центром образовательных инноваций и технологий МФТИ Юлию Андрееву.