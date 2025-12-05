"Росгосстрах": каждый четвертый опрошенный россиянин наряжает елку в одиночку

Около половины респондентов предпочитают готовиться к Новому году в кругу семьи или друзей, говорится в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин (27%) наряжает елку или украшает дом к Новому году в одиночку, при этом около половины граждан (48%) предпочитают делать это в кругу семьи или друзей, а у четверти россиян нет строгих правил, и они действуют по настроению или ситуации. Об этом свидетельствуют данные исследования страховой компании "Росгосстрах" (есть в распоряжении ТАСС).

Эксперты выяснили, что больше половины опрошенных (57%) признались, что любят Новый год и с удовольствием его празднуют, еще 23% делают это за компанию. Однако каждый десятый (10%) в этом году не планирует отмечать праздник, и столько же опрошенных (10%) никогда не придают этому дню особого значения. Так, в исследовании отметается, что 54% россиян регулярно украшают елку, а 42% респондентов наряжают ее время от времени. При этом 4% опрошенных вовсе обходятся без новогоднего декора. "Чуть меньше половины опрошенных (45%) украшают жилье каждый год, однако 43% из них делают это по настроению, а 12% - только в случае прихода гостей. Главными мотивами остаются желание создать праздничную атмосферу (55%), сохранить традиции (30%) и порадовать детей (15%)", - говорится в исследовании.

Эксперты обратили внимание, что большинство россиян выбирают искусственную елку (63%). Среди основных причин отмечаются практичность и долговечность (46%), отсутствие осыпающихся иголок (38%) и экономия (23%). В то же время 37% респондентов предпочитают живую елку. По данным исследования, половина опрошенных предпочитают средний размер ели, четверть - большие деревья, 19% - маленькие в горшке, а 7% - елки "до потолка". Размещать подарки под елкой предпочитают 38% опрошенных россиян, еще 26% прячут их в другом месте в доме, 23% держат их при себе до момента вручения, а 13% - дарят заранее.

Время на украшение дома к Новому году

По данным исследования, большинство респондентов (61%) справляется с украшением дома за несколько часов,13% тратят на это меньше часа, а 10% украшают дом несколько дней. При этом каждый шестой (16%) приступает к праздничному декорированию практически с начала декабря. Однако в исследовании отмечается, что 40% убирают новогодние украшения сразу после каникул, 38% - в конце января, 14% оставляют украшения до конца зимы, а 8% не снимают их до весны или лета.

Эксперты выяснили, что половина респондентов (46%) готовы выделить на обновление новогодних украшений до 5 тыс. руб., при этом 22% -от 5 до 10 тыс. руб., 9% - от 10 до 20 тыс. руб., и только 2% готовы потратить более 20 тыс. руб. При этом 21% опрошенных предпочитают не покупать ничего нового и используют один и тот же набор елочных украшений из года в год.

Исследование было проведено в октябре 2025 года среди 1 227 респондентов во всех федеральных округах России.