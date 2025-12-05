Cuba si: на Кубе начали испытания препарата для лечения последствий чикунгуньи

По данным портала, исследование Jusvinza направлено на оценку его эффективности для уменьшения боли и воспаления в суставах

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Клинические испытания препарата Jusvinza в качестве средства лечения последствий заболевания лихорадкой чикунгунья начались в кубинской провинции Матансас.

Как сообщает местный портал Cuba si, препарат, разработанный Центром генной инженерии и биотехнологий Кубы, оценивают на предмет лечения остаточного полиартрита у пациентов, перенесших лихорадку чикунгунья. Исследование лекарства направлено на оценку его эффективности для уменьшения боли и воспаления в суставах - эти симптомы характерны для заболевания, которое в последние 3 месяца получило наиболее широкое распространение на Кубе в связи с влажным сезоном, когда активность комаров - переносчиков этой и других лихорадок возрастает.

По данным Cuba si, для клинических испытаний были отобраны участники в возрастной группе от 19 до 80 лет. Портал отмечает, что в исследовании участвуют 120 пациентов, перенесших это заболевание.

В начале ноября Кубинское агентство новостей (ACN) сообщило, что органы здравоохранения Кубы начали рассматривать препарат Jusvinza на предмет более быстрого восстановления переболевших лихорадкой чикунгунья. Агентство тогда напомнило, что Jusvinza изначально разрабатывался как средство для лечения ревматоидного артрита и, согласно официальным данным, во время пандемии COVID-19 применялся на Кубе для контроля гипервоспаления у пациентов в тяжелом и критическом состояниях.

В середине октября СМИ Кубы со ссылкой на Минздрав карибской республики сообщили о сложной эпидемиологической ситуации в стране в связи со значительным ростом числа случаев заражения лихорадками денге, чикунгунья и другими инфекциями, разносимыми комарами. Местные власти заверили, что национальная система здравоохранения располагает достаточным опытом и возможностями для противостояния такой эпидемиологической ситуации. Эксперты сообщили, что пик заражения этими инфекциями обычно приходится на Кубе с ее влажным тропическим климатом на май - июнь и сентябрь - октябрь - периоды сезона дождей, когда активность комаров-переносчиков возрастает.