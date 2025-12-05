В Гонконге одновременно снимают защитные сетки с фасадов более 200 зданий

По словам сотрудника одной из строительных компаний, сетки, закрывающие строительные леса, "признаны главной причиной быстрого распространения огня в жилом комплексе Wang Fuk Court", при пожаре в котором погибли около 160 человек

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Пахомов/ ТАСС

ГОНКОНГ, 5 декабря. /ТАСС/. Строительные компании в Гонконге принялись массово снимать с более 200 фасадов строительные сетки после того, как власти потребовали убрать их до субботы 6 декабря. Как сообщает корреспондент ТАСС, в престижном районе Ванчай не менее 10 зданий одновременно освобождаются от строительных сеток.

Как сказал ТАСС сотрудник одной из строительных компаний, сетки, закрывающие строительные леса, "признаны главной причиной быстрого распространения огня в жилом комплексе Wang Fuk Court", при пожаре в котором погибли около 160 человек. "Общественность беспокоится, поэтому мы их снимаем - все боятся повторения такой трагедии", - сказал он. В городе постоянно идет чистка фасадов, требуется поддерживать вид зданий в хорошем состоянии, и сейчас проходит косметический ремонт зданий, пристроенных в 1960-е и 1970-е годы. Тогда в Гонконге начинался бум строительства высотных зданий и небоскребов. "Все у нас привыкли к зеленым строительным сеткам на домах и без них центр города теперь выглядит иначе", - добавил собеседник агентства.

Прораб в одном из зданий, в котором проходит ремонт, отметил, что теперь его рабочие снимают с фасада сетку и, видимо, будут разбирать бамбуковые строительные леса. Он не знает, когда ремонт этого здания вновь возобновиться в полном объеме. "Я работаю уже много лет, но не помню, чтобы такое было сразу по всему городу. Не могу представить Гонконг без зеленых сеток", - отметил прораб. Он заверил, что к субботе город полностью избавится от этого привычного элемента городского пейзажа.

Он разрешил корреспонденту ТАСС подняться к рабочим, снимающим сетку, и сделать несколько фото: "Исторический момент!" Рабочий, срезая сетки, заверил, что "уже сегодня со всего этого здания, и со всех соседних, что вы видите здесь, будут сняты сетки". Он полагает, что, когда все материалы будут проверены на противопожарную безопасность, все быстро поставят обратно: "Нельзя делать ремонт фасада без сеток".

Рабочие сказали ТАСС, что исключений не будет ни для кого - сетки снимают и с казарм Народно-освободительной армии Китая, где тоже проходил ремонт, и с официальных правительственных зданий. Всего, как они полагают, их снимут с более 200 зданий.

Ранее секретарь (министр) администрации специального административного района КНР Гонконг Бернадетт Линн сообщила, что все строительные сетки теперь будут проходить экспертизу на противопожарную безопасность. Все уже установленные должны быть сняты. Как показало предварительное расследование мощного пожара в жилом комплексе, при косметическом ремонте использовались некачественные и дешевые защитные строительные сетки, которые не соответствовали нормам противопожарной безопасности, а также панели горючего пенополистирола для герметизации окон, что привело к тому, что стекла в квартирах лопнули при возгорании, впустив пламя внутрь. Эксперты полагают, что именно некачественные сетки и пенополистирол, а не бамбуковые строительные леса, стали главной причиной быстрого распространения огня.

Город небоскребов боится новых пожаров

Гонконг называют городом небоскребов - в нем построено почти 8 тыс. высоких многоэтажных зданий, а около 300 зданий имеют высоту 150 м и выше. Нехватка пригодной для строительства земли и очень большая плотность населения заставляют строить высокие сооружения. И пожарная безопасность в таких условиях приобретает первостепенное значение, указывают эксперты - поскольку эвакуация жильцов и борьба с возгоранием в высотных зданиях особенно трудна. Поэтому особое значение приобретает проверка материалов для проведения строительных и ремонтных работ на противопожарную безопасность. Жители выражают обеспокоенность, что, если строгие меры не будут приняты, подобная трагедия может повториться.

Пожар начался в минувшую среду в комплексе из восьми жилых высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Погибло, по последней информации, 159 человек, 37 пострадавших остаются в больницах, четверо из них находятся в критическом состоянии, около 30 числятся пропавшими без вести.

Пламя распространялось по строительным сеткам и бамбуковым лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там жило около 4 тыс. человек. Данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России пока не поступало. Как ранее сообщила ТАСС пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации.

Нынешний пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв возгорания в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. При этом Гонконг знал и более трагические пожары, но не в жилых сооружениях. Самый смертоносный в истории мегаполиса датируется 27 февраля 1918 года на ипподроме Хэппи-Вэлли. Более 600 человек погибли после того, как временная трибуна рухнула и начался пожар. Еще один пожар, вспыхнувший на улице Des Voeux Road West в 1948 году, когда на складе загорелся груз целлулоидной пленки и огонь перекинулся на жилые помещения, привел к гибели 176 человек и ранениям 69 человек.