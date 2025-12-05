"Авито": более 50% опрошенных россиян используют семейные новогодние украшения

Ставить дома елку планируют 85% респондентов, сказано в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 50% опрошенных россиян используют новогодние украшения, передаваемые от старших поколений, 85% собираются ставить дома елку. Об этом сказано в исследовании "Авито", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Новогодний декор для многих россиян - не просто элемент интерьера, а часть семейной истории. Больше половины респондентов (52%) используют украшения, доставшиеся от старших поколений. Еще 21% бережно хранят старые игрушки, даже если почти не используют их в оформлении дома", - говорится в тексте.

По данным опроса, украсить дом к предстоящему Новому году собираются 9 из 10 россиян. Чаще всего подготовка начинается за 1-2 недели до праздника - так ответили 39% опрошенных. Еще 21% планируют заняться декором в начале декабря, а 20% - в последние дни месяца. Есть и те, кто уже нарядил дом (11%), в основном это молодежь 18-24 лет (21%).

Большинство россиян (85%) собираются ставить елку. В основном опрошенные предпочитают искусственные ели - живую планируют поставить 20% россиян, причем чаще всего это зумеры (16-24 года, 24%). Также 76% россиян украсят дом гирляндами. Кроме того, представители старших поколений планируют расставить фигурки Деда Мороза и Снегурочки (46-49%) и украсить дом винтажными игрушками из СССР (28-29%). А молодежь собирается расставить свечи (27%), развесить умные гирлянды (25%) и украшения ручной работы (22%), сказано в исследовании.

В среднем россияне планируют потратить на новогодний декор в этом году около 4,5 тыс. рублей, причем молодежь - на четверть больше. Однако 44% хотели бы уложиться в сумму до 3 тыс. рублей, 22% - в 5 тыс. рублей, а 14% - в 10 тыс. рублей. Потратить больше готовы 8%, указано в сообщении.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян.