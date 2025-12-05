Движение поездов на МЦД-2 временно изменится 6 декабря

Это связано со строительством городского вокзала Перерва

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. График движения поездов на Курском направлении второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) временно изменится 6 декабря в связи со строительством городского вокзала Перерва. Поезда будут ходить по укороченным маршрутам и с увеличенным интервалом, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"6 декабря на Курском направлении МЦД-2 поезда будут следовать по укороченным маршрутам и с увеличенными интервалами. Это связано со строительством нового городского вокзала Перерва", - говорится на сайте.

Интервалы движения на участке от станции Курская до Перервы будут увеличены до 2,5 часа, от Курьянова до Царицына - до часа, а от Царицына до Подольска - до 30 минут. На участке от Курской до станции Нахабино на Рижском направлении интервал движения будет увеличен до 20 минут.

Со стороны Подольска большая часть поездов будет курсировать по укороченным маршрутам от и до Царицыно, Курьяново и Перервы. На участке от Калитников до Перервы поезда будут следовать до Подольска в обоих направлениях.

Пассажирам рекомендуют уточнять путь отправления на табло. Маршруты через станцию Царицыно рекомендуют планировать с пересадкой на Замоскворецкую линию метро.