В Югре прекратили полномочия депутата из-за утраты доверия

Иван Мурзин скрыл сведения, что является учредителем коммерческой организации с многомиллионным оборотом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Полномочия депутата думы Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа Ивана Мурзина прекращены по решению суда из-за утраты доверия. Он скрыл сведения, что является учредителем коммерческой организации с многомиллионным оборотом, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия. Нефтеюганский районный суд в удовлетворении требований прокурора отказал, после чего прокуратура обжаловала решение в апелляции. Суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры решение суда первой инстанции отменил, полномочия депутата думы города Нефтеюганска прекращены в связи с утратой доверия", - отметили в ведомстве.

Там пояснили, что ранее Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что Мурзин в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера скрыл сведения о том, что является учредителем в коммерческой организации с многомиллионным оборотом.

Мурзин стал седьмым за 1,5 года депутатом думы Нефтеюганска, лишенным полномочий. В настоящее время в думе остается 18 из 25 депутатов.