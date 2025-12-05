В МВД предупредили о новом способе вовлечения подростков в мошеннические схемы

Злоумышленники представляются активистами "Юнармии" или другой молодежной структуры и предлагают детям присоединиться или покинуть движение, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мошенники стали в преддверии Дня добровольца использовать новый способ вовлечения подростков в свои сценарии. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Фиксируем ряд преступлений, в которых злоумышленник представляется активистом "Юнармии", уточняет статус подростка и предлагает подтвердить его, присоединиться или покинуть движение. Для любых действий необходимо просто продиктовать цифровой код, пришедший в SMS-сообщении", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что в качестве легенды может использоваться любая молодежная структура. "Главное - создать ощущение "официального запроса" и получить одноразовый пароль", - отметили в киберполиции.

Дальнейшая цель может быть разной: от доступа к аккаунтам и сервисам до имитации их взлома с последующим давлением, подчеркнули в УБК.

В МВД призвали не сообщать одноразовые коды никому и ни при каких обстоятельствах - ни организациям, ни "модераторам", ни "активистам".