"Авито путешествия": четверть россиян в новогодние праздники отправятся в санатории

Самым популярным вариантом досуга стала поездка к родственникам или друзьям, отмечается в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Четверть россиян, планирующих поездки в новогодние праздники, отправятся в санатории или спа-центры, самым популярным вариантом досуга стала поездка к родственникам или друзьям. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "Авито путешествия" и "Авито реклама", с которым ознакомился ТАСС.

Читайте также

Пять добрых дел, которые можно сделать перед Новым годом

"Отправится в путешествие [на новогодние праздники] половина респондентов (51%), а средний бюджет на поездку составляет около 55 тыс. рублей на человека. Самый популярный вариант среди опрошенных - поездка к родственникам или друзьям, так ответили 54% респондентов. Провести время за городом или на даче собираются 38% участников опроса, а четверть (25%) предпочитают отдых в санатории или спа-центре. Горнолыжные курорты привлекают 16% респондентов", - рассказали эксперты.

Среди тех, кто не принял окончательного решения о поездке, наиболее значимым фактором остается бюджет, это отметили 56% участников опроса. На погодные условия в предполагаемом месте отдыха обращают внимание 41% респондентов, а на стоимость и наличие свободных билетов - 39%.

Согласно исследованию, главная причина путешествий в новогодние праздники - желание сменить обстановку, так ответили 52% опрошенных. Для 49% важно провести время с семьей или друзьями, а для 46% это возможность морально восстановиться. Изучение новой локации как основную причину поездки назвали 29% респондентов, возможность заняться активными видами спорта и избежать праздничной суеты дома - еще по 12%. Выгодное предложение как повод отправиться в поездку указали 8% опрошенных, подходящую компанию - 6%.

Самый распространенный бюджет на новогоднюю поездку - до 30 тыс. рублей на человека, об этом сообщили 43% участников опроса. Еще 22% готовы потратить от 30 до 60 тыс. рублей, 13% планируют расходы в диапазоне от 60 до 100 тыс. рублей. На бюджет от 100 до 150 тыс. рублей ориентируются 6% опрошенных, от 150 до 250 тыс. рублей - 4%, более 250 тыс. рублей - 3%.

Популярные направления

По данным "Авито путешествий", в среднем по стране на новогодние праздники пользователи забронировали на 17,5% больше посуточных квартир и на 57% больше загородных домов, чем в прошлом году.

Самыми популярными регионами на новогодние праздники по количеству бронирований квартир стали Московская и Ленинградская области, а также в Краснодарский край, Татарстан и Ставропольский край. При этом наиболее высокая динамика относительно прошлого года отмечалась в Рязанской области (в 2,4 раза), Ульяновской области (+68%), Марий Эл (+66%), Смоленской (+65,5%) и Волгоградской (+62,5%) областях.

Загородные объекты пользователи чаще бронируют в Карелии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Ярославской области и Адыгее. Положительная динамика спроса на аренду загородных объектов наблюдалась в Рязанской (в 3,8 раза), Свердловской (в 2,4 раза), Костромской (в 2,2 раза) областях, Крыму и Тульской области (в два раза в обоих регионах).

Опрос проведен среди 10 тыс. совершеннолетних жителей РФ.