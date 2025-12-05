Статья

Человек для человека: в России отмечают День волонтера

Ежегодно с 2017 года 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). Ожидается, что к 2030 году количество молодежи в нашей стране, примкнувшей к волонтерам, достигнет 20 млн человек. Об одной такой команде добровольцев, волонтерах фонда "Вера", помогающим тяжелобольным пациентам хосписов, рассказываем в нашем материале

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

Волонтеры фонда "Вера" помогают пациентам хосписов и поддерживают работу учреждений в немедицинских задачах. Их деятельность разнообразна: это общение с пациентами, прогулки, помощь во время мероприятий, кормление и поддержка пациентов, которым трудно есть самостоятельно, а также бытовая помощь — уборка, полив растений, украшение хосписа, уход за садом и животными.

Как рассказала ТАСС Татьяна Лукич, врач по паллиативной медицинской помощи филиала "Савеловский" ГБУЗ "Московский многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ города Москвы", задача врача — прийти в палату, провести осмотр, оценить состояние пациента, эффективность проводимой терапии, скорректировать ее, а вот задача волонтера — это просто прийти как человек к человеку.

"Очень часто родственники пациента благодарят за волонтерские активности и концерты, потому что ввиду болезней близких они бывают лишены возможности посетить вместе какие-то мероприятия, а в данном случае концерт приезжает прямо в палату — это про эмоции, новые впечатления, повод для обсуждения — словно глоток свежего воздуха", — отметила собеседница агентства.

Существует и категория профессиональных волонтеров — они помогают в соответствии со своей специальностью, — это могут быть фотоволонтеры, мастера маникюра, парикмахеры или автоволонтеры, которые перевозят пациентов и грузы. Кроме того, существует удаленное волонтерство: административная поддержка, IT, дизайн, поиск информации, расшифровка аудио и видео, помощь с организацией чайных уголков для пациентов и гостей хосписа.

© Максим Чурусов/ ТАСС

По словам Оксаны Нестеренко, заведующей филиалом "Хоспис "Зеленоград" того же Центра паллиативной помощи, для больного человека любое желание, которое он не может осуществить самостоятельно, является сложной задачей. "Для нас, например, выйти из дома — это несложная задача, а для тяжелобольного человека это может стать трудностью", — подчеркнул она.

Собеседница агентства рассказала историю одной пациентки с онкологическим заболеванием и достаточно коротким жизненным прогнозом. "Прожила она около двух месяцев после того, как мы ее взяли. Она работала в храме и в последнее время не могла уже выходить из дома. А наши автоволонтеры каждые выходные ее возили в храм и привозили обратно. Для нее это было очень значимо", — рассказала Нестеренко.

Путь волонтера

Чтобы стать волонтером, не требуется медицинское образование или специальные навыки — всему обучают на месте. Все новые волонтеры проходят обязательный вводный тренинг "Начала хосписного волонтерства", где учат особенностям пациентов, этике, границам и правилам общения.

По словам волонтера фонда помощи хосписам "Вера" Марии Дупак, на данный момент в основном к добровольческой деятельности приходят люди в возрасте от 20 лет и старше. "Человек заходит на сайт, заполняет форму, посещает ознакомительную встречу с волонтерской службой и по результатам ее выбирает, каким волонтером стать — хосписным или профессиональным, подтвердив свой выбор в анкете. Профессиональные волонтеры сразу подключаются к чату, а хосписные проходят собеседование — и уже после этого официально начинают свой волонтерский путь", — подчеркнула собеседница агентства.

"Затем волонтеры уже приходят в хоспис, знакомятся с координаторами, которые берут их в свои добрые, надежные руки. В течение пяти встреч происходит стажировка — достаточно глубокое погружение нового добровольца в жизнь хосписа и в знакомство с пациентами", — отметила она. К этому моменту волонтер, если есть желание, готов к тому, чтобы самостоятельно отправляться в палаты, коммуницировать с пациентами, выполнять хозяйственные задачи.

Стать волонтером фонда "Вера" могут лица старше 18 лет. Опыт общения с пациентами, медицинское образование или навыки в профессии являются преимуществом, но не обязательны. Волонтер может приезжать непосредственно в хоспис или помогать удаленно. По желанию добровольцы могут посещать дополнительные тренинги по уходу, работе с креслом-коляской, кормлению пациентов, навыкам коммуникации с невербальными пациентами и другим специфическим темам.

Ариф Ибрагимов, заместитель главного врача по работе с филиалами ГБУЗ "Московский многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ города Москвы", отметил, что врачи в основном работают с тягостной симптоматикой. "Она, в свою очередь, носит и некие субъективные моменты в плане восприятия боли, одышки… Всегда надо учитывать, как они воспринимаются исходя из базового настроя пациента, его настроения, мироощущения. И в этой истории нам, безусловно, помогают волонтеры", — подчеркнул он.

"Волонтеры занимаются всей немедицинской историей, а она у каждого пациента бывает очень разная. От простого — посидеть с пациентом, поговорить, почитать ему книгу — до помочь пациенту в прогулках в хорошее время года. А кому-то, может быть, и в плохое время года хочется погулять, и волонтеры нам в помощь", — пояснил собеседник агентства.

Ответственность и эмпатия

Важны ответственность, эмпатия и готовность соблюдать этические нормы и конфиденциальность. Но не менее важно осознавать свои границы и следить за психическим здоровьем, чтобы волонтерство гармонично сочеталось с личной жизнью и не вызывало эмоционального перегруза.

Врач Татьяна Лукич убеждена: волонтер — это ответственность. "В хосписе нет места хаосу и неорганизованности. Человек четко должен понимать, какова его роль, он должен следовать определенно намеченным правилам и ни в коем случае не перекрывать работу врачей, не мешать им", — пояснила она.

Также для волонтера важно умение слушать и слышать. "Он не должен давать советов по лечению или организации медицинских вопросов — он должен уметь реагировать на изменение состояния пациента и передавать эту информацию координаторам или медицинскому персоналу", — подчеркнула врач.

"И конечно, важна эмпатия — волонтер должен понимать, что он пришел помогать, и в этом деле необходим огромный запас душевных сил и терпения", — уверена Лукич.

Создать сказку

Волонтеры проводят совершенно разные активности для пациентов, многие инициативы предлагают сами добровольцы, рассказала ТАСС волонтер Мария Дупак. "Например, мы часто делаем наши традиционные тележки радости — настоящие тележки с угощениями и приятными мелочами, которые развозят по палатам. Это происходит по четвергам. Как правило, добровольцы заранее, накануне приходят с какой-то идеей: "А давай завтра сделаем тележку в итальянском стиле?" Мы продумываем одежду, в которой пойдем к пациентам, выбираем цветовую палитру, готовим угощения — настолько продумана вся концепция тележки радости. И когда уже в этом моменте все собираются и готовятся, даже сам процесс доставляет удовольствие", — рассказала собеседница агентства.

Все добровольцы поддерживают друг друга, подпитывают энергией, рассказала Дупак. "Когда мы заходим в палату, пациент, видя эту итальянскую тележку радости и нас, волонтеров, со шляпами, с музыкальным итальянским фоном, с угощениями в виде пасты, сыров и прочей специфики, он, конечно, начинает очень сильно радоваться", — отметила она.

Уже скоро приближается празднование Нового года, однако далеко не каждый пациент сможет провести этот день дома. "К сожалению, не у всех пациентов есть родственники. В такой момент очень хочется прийти, посидеть, подержать пациента за руку, о чем-то поговорить с ним, что-то вспомнить, посмотреть подарки и порадоваться вместе", — говорит Татьяна Лукич. "Эти эмоции совершенно бесценны, но, к сожалению, у врачей не всегда хватает времени на такие моменты. И тут уже нам на помощь приходят волонтеры, они психологически поддерживают пациентов, это работает как комплексная паллиативная помощь, вектор которой задает сам врач", — подчеркнула собеседница агентства.

Дорогу молодым

"Я наблюдаю за тем, что сейчас растет волонтерская активность, и меня удивляет, что добровольцы становятся все моложе. Но это очень радует. Это парни и девушки, готовые браться за любые задачи, которые будут полезны хоспису и тяжелобольным людям. Они — огромная опора", — подчеркнула Мария Дупак. Роль волонтеров невозможно переоценить, убеждена и врач Татьяна Лукич. "Они гармонично дополняют, но ни в коем случае не перекрывают работу врачей. Врач дает время, а волонтер, в свою очередь, наполняет его. Благодаря работе докторов по купированию болевого синдрома у пациента появляются силы на творчество, общение, беседу — возможность радоваться простым мелочам этого мира. Волонтер, в свою очередь, является мостиком в этот самый мир", — заключила она.

Справка О фонде "Вера" Фонд помощи хосписам "Вера" более 19 лет развивает паллиативную помощь в России. Помогает неизлечимо больным детям, взрослым и их близким получить всестороннее медицинское и социальное сопровождение, в какой бы точке страны они ни находились. Поддерживает хосписы и НКО по всей России, развивает профессиональное сообщество. Фонд существует на благотворительные пожертвования компаний и частных лиц. О Московском многопрофильном центре паллиативной помощи Центр открылся в 2015 году. Сегодня его филиалы располагаются на 13 площадках столицы. Показать еще

Екатерина Шамарова