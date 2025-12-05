Замдиректора ярославской "Облфарм" уволили из-за очередей за лекарствами

Руководителю поручили организовать работу должным образом и не допускать повторения подобного

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Заместителя директора по фармацевтической деятельности госучреждения Ярославской области "Облфарм", который отвечал за организацию работы аптек, уволен из-за очередей за льготными лекарствами. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Михаил Евраев.

"Приняты кадровые решения в отношении заместителя директора по фармацевтической деятельности ГАУ ЯО "Облфарм". Специалист отвечал за организацию работы аптечных пунктов. Причиной стала ситуация в Гаврилов-Ямской ЦРБ. Там люди были вынуждены стоять в огромной очереди, чтобы получить в аптеке льготные лекарства", - написал он.

По словам губернатора, руководителю поручено организовать работу должным образом и не допускать повторения подобного.