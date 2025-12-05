Объем средств на обеспечение льготников лекарствами в Свердловской области увеличат на 20%

Глава региона Денис Паслер отметил, что в области есть все ресурсы для своевременного обеспечения льготными лекарствами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Финансирование программ обеспечения лекарствами льготных категорий граждан в Свердловской области увеличат на 20 % в 2026 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Паслер.

"На прямую линию от свердловчан поступали вопросы по поводу наличия в регионе необходимых лекарственных препаратов. <…> Свердловская область - один из лидеров по объему средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение. В этом году на эти цели было выделено 10,5 млрд рублей. В следующем мы планируем увеличить на 20% финансирование программ обеспечения лекарствами льготных категорий уральцев", - написал он.

Паслер отметил, что в регионе есть все ресурсы для своевременного обеспечения свердловчан льготными лекарствами.

"Во втором полугодии Минздравом Свердловской области было зафиксировано увеличение потребности в лекарственных препаратах для лечения сердечно сосудистых заболеваний. Направили дополнительно 87,4 млн руб. из областного бюджета для оперативной закупки препаратов", - написал он.

В регионе действует 11 программ льготного лекарственного обеспечения для инвалидов, ветеранов, детей, людей с диабетом, астмой, онкозаболеваниями, их реализуют 114 поликлиник и 200 аптек по всему региону. С начала года льготные рецепты получили 390 тыс. уральцев на общую сумму 21,5 млрд рублей, среди них - 23 тыс. детей.

Глава региона подчеркнул, что власти держат на контроле вопрос обеспечения лекарствами льготных категорий граждан.

В ближайшие годы в Свердловской области планируется построить и реконструировать 11 крупных медицинских объектов, отремонтировать 150 учреждений и установить более 140 ФАПов, амбулаторий и центров общеврачебной практики.