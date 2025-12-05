Калужская область готова помочь Индии в обучении специалистов для ядерной энергетики

КАЛУГА, 5 декабря. /ТАСС/. Калужская область готова оказывать содействие Индии в подготовке специалистов в сфере ядерной энергетики. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил ТАСС на полях Российско-индийского бизнес-форума, проходящего с 4 по 7 декабря в Республике Индия.

"У нас уже учатся индийские студенты - 166 человек и еще есть куда расти. Мы готовы оказывать содействие Индии в обучении специалистов", - сказал Шапша.

Он отметил, что специалисты Росатома строят крупнейшую в Индии атомную станцию "Куданкулам" и регион задействован в этом сотрудничестве. "Одна из ключевых площадок для обеспечения этого сотрудничества - филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и Международный научно-образовательный центр атомных и смежных технологий "Обнинск Тех", задача которого - занять четверть мирового рынка образовательных услуг в ядерной сфере", - добавил Шапша.

АЭС "Куданкулам" расположена в штате Тамилнад на юге Индии, проект предполагает строительство шести энергоблоков, с реакторами типа ВВЭР-1000 установленной мощностью 6 ГВт. Сейчас на АЭС "Куданкулам" сооружаются четыре новых энергоблока по российскому проекту. Проектирование станции, конструирование и поставку оборудования осуществляют подразделения инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". Контракты на проектирование и поставку оборудования заключены между АО "Атомстройэкспорт" и ИКАЭЛ (Корпорацией по атомной энергии Индии).