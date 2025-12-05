В РФ создали инфраструктуру для работы НКО в условиях санкций

Санкции сильно не повлияли на экономическую жизнь страны, в том числе и на гражданский сектор, отметил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Созданная в России инфраструктура позволяет некоммерческим организациям (НКО) стабильно работать в условиях санкций. Об этом сообщил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

"Последний опрос Высшей школы экономики показал, что 62% руководителей НКО считают, что [в России] создана стабильная инфраструктура, которая позволяет работать НКО даже в условиях санкций. То есть санкции сильно не повлияли на экономическую жизнь страны, в том числе и на гражданский сектор", - сказал Журавский на панельной дискуссии "Государство и НКО: контуры партнерства на перспективу".

По его словам, еще в период COVID социальная солидарность была проявлена и предпринимательским классом, и общественными организациями, появилось большое волонтерское движение, и государство смогло создать такие инструменты, что подавляющее большинство населения стало доверять волонтерским организациям.

"И вот этот уровень доверия к волонтерским организациям, к общественному сектору сохраняется и сейчас, в том числе на волне общенародного движения в поддержку фронта и людей, которые там воюют", - сказал Журавский.