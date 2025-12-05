В ФРГ словосочетание "эра ИИ" признали cловом года

На втором месте оказалось одно из любимых слов президента США Дональда Трампа - "сделка"

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Словосочетание "эра искусственного интеллекта" (KI-Ära) признано cловом 2025 года в Германии. О таком решении объявило Общество немецкого языка (GfdS).

В жюри отметили, что растущее влияние искусственного интеллекта (ИИ) представляет собой "эпохальный сдвиг, сравнимый с промышленной революцией". "Термин "Эра ИИ" - короткий, понятный и эмоционально насыщенный", - сказала руководитель Общества немецкого языка в Висбадене Андреа-Ева Эвельс. Это словосочетание, по ее словам, является "мощным символом возможностей и рисков, связанных с этой технологией, и поэтому идеально подходит для отражения настроений и тем 2025 года".

На втором месте среди слов года оказалось одно из любимых слов президента США Дональда Трампа - "сделка" (deal). "Он использует это слово для обозначения торговых, таможенных или внешнеполитических соглашений, преподнося их как успехи. Для его сторонников это сигнал о решительных действиях, в то время как критики считают это поверхностностью и показухой", - пояснила управляющий директор GfdS.

В тройку лидеров также вошло словосочетание "земля в обмен на мир" (Land gegen Frieden), которое отражает требование, что Украина должна признать территориальные потери в пользу России для достижения мирного соглашения. Словосочетание "специальный фонд" (Sondervermögen) заняло четвертую строчку. В этом году правительство Германии одобрило создание "специального фонда инфраструктуры и защиты климата" в размере €500 млрд, финансируемого за счет заемных средств. Он призван обеспечить дополнительные инвестиции.

Для составления рейтинга жюри рассмотрело несколько тысяч предложений от СМИ и заявок, выбрав в общей сложности 10 терминов. "Мы выбираем слова года по четким критериям: они должны быть социально значимыми, отражать ключевые политические и общественные дискуссии и быть лингвистически яркими", - подчеркнула Эвельс. "Важно не то, насколько часто встречается термин, а то, насколько емко он отражает дух года - его настроение, его конфликты и общественные дискуссии", - резюмировала она.

Впервые "Слово года" было выбрано в 1971 году, и с 1977 года это происходит регулярно.