На Алтае ограничили движение грузовиков и автобусов на Чуйском тракте

Ограничения ввели из-за непогоды

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Движение грузового и пассажирского транспорта ограничено на участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае из-за сильного бокового ветра и гололеда. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Из-за сильного бокового ветра и гололеда в превентивных целях ограничено движение грузового и пассажирского транспорта на федеральной автодороге Р-256 "Чуйский тракт" на участке от Новоалтайска до поворота на село Троицкое (213-й км - 293-й км)", - сообщили в ведомстве.

На данном участке организованы три круглосуточных пункта обогрева и питания для водителей. Дорожные службы и подразделения дорожной полиции работают в усиленном режиме. Спасатели призывают автовладельцев соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и воздержаться от дальних поездок.