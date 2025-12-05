Пасечник предложил создать в Луганске единый центр для волонтеров Донбасса

Глава ЛНР назвал комплекс стратегической инвестицией в социальный капитал исторических регионов России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил создать в Луганске добровольческий центр для волонтеров Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. С таким предложением он выступил на пятом Международном форуме гражданского участия "Мы вместе".

"В качестве предложения по улучшению добровольческой системы предлагаем создание единого добровольческого центра для волонтеров всех четырех исторических регионов в Луганске. Эта инициатива действительно может стать эффективным инструментом адаптации и интеграции наших регионов. Цель создания центра в Луганске - создать не просто агрегатор вакансий, а интеграционный центр, который будет решать три ключевые задачи: оперативное восстановление социальной инфраструктуры, гражданская интеграция жителей через совместную созидательную деятельность и формирование новой, общей для всех жителей регионов, идентичности на основе ценностей взаимопомощи, добра и созидания", - сказал Пасечник.

Он добавил, что создание такого центра - это стратегическая инвестиция в социальный капитал исторических регионов России.

О форуме

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.