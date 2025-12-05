Сюжет с квартирой Долиной не смог обогнать "голую вечеринку" по медиаохвату

По данным аналитического агентства "ПрессИндекс", "эффект Долиной" уже превратился "из скандала в элемент интернет-культуры"

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Общественное обсуждение ситуации с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной стало одним из самых массовых в 2025 году, но среди событий последних лет оно все же уступило первое место обсуждению скандальной вечеринки в клубе "Мутабор" в декабре 2023 года. Об этом ТАСС сообщили специалисты аналитического агентства "ПрессИндекс".

Читайте также

Что известно о мошенничестве с квартирой Долиной

Согласно их исследованию, с 3 ноября по 4 декабря 2025 года в сети было более 781 тыс. упоминаний ситуации вокруг Долиной (из них более 693 тыс. были комментариями), с 20 декабря по 21 января 2023 году вокруг упомянутой вечеринки - 3 млн упоминаний.

В 78,4% Долина подвергается критике, в 80% пользователи поддерживают покупательницу ее квартиры Полина Лурье. Доля позитивных сообщений по отношению к певице составляет 4,8%.

Тем не менее, ситуация вокруг Долиной лидирует по тематическому юмору: было зафиксировано более 2,5 тыс. уникальных мемов, коллажей, сатирических роликов и ИИ-видео. "Эффект Долиной" уже превратился "из скандала в элемент интернет-культуры", считают в агентстве.