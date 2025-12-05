В кол-центре "Итогов года с Владимиром Путиным" будут работать ветераны СВО

На четырех оборудованных местах будут работать сменами более 10 ветеранов СВО, в том числе из программы "Время героев"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 10 ветеранов специальной военной операции (СВО) привлечены к работе кол-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Об этом сообщил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на пресс-конференции.

Кол-центр начал работу вчера. Как сообщил глава исполкома президентского движения, ветераны СВО будут участвовать в его работе второй год подряд.

"В этом году еще большее количество ветеранов СВО займутся приемом и обработкой звонков, на четырех оборудованных местах будут работать сменами более 10 ветеранов СВО, в том числе из программы "Время героев". Рабочие места для ветеранов в кол-центре будут оборудованы с учетом их особенностей по ограничению возможностей здоровья", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что для ветеранов работа на прямой линии - способ доказать, что даже при тяжелых ранениях можно реализовывать свои способности и продолжать решать важные государственные задачи. Также помогать объединенной редакции будут и финалисты конкурса "Лидеры России. Политика".

Вопрос президенту можно задать на сайте программы moskva-putinu.ru / москва-путину.рф, по СМС или MMS на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40, через специальное мобильное приложение, а также отправив текстовое или видеосообщение в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" либо через чат-бота в Mах.