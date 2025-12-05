Более 900 млн рублей направят на модернизацию системы водоснабжения в Волгограде

Средства направят на строительство систем водоснабжения в Советском, Кировском и Красноармейском районах

ВОЛГОГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Казначейский инфраструктурный кредит в размере 906,4 млн рублей направят власти на модернизацию системы водоснабжения на юге Волгограда. Об этом сообщается на сайте администрации Волгоградской области.

"Льготный казначейский инфраструктурный кредит в размере 906,4 млн рублей направят на модернизацию ЖКХ. <...> [Средства] направят на строительство систем водоснабжения в Советском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда - реализация этих проектов стартует уже в 2025 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на модернизацию ЖКХ до 2030 года регион получит 5,12 млрд рублей казначейских инфраструктурных кредитов. Из них 1,9 млрд рублей направят на строительство объектов водоснабжения на юге Волгограда, еще 3,2 млрд рублей - в центрально-западной части города. Обновление коммунальной инфраструктуры входит в 10-летнюю программу развития волгоградской агломерации.