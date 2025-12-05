ОНФ: рекордное число россиян довольны результатами прямой линии 2024 года

В число лучших регионов по отработке обращений вошли Тульская, Кемеровская, Челябинская и Ростовская области, отметил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что рекордные 46% участников прямой линии 2024 года удовлетворены результатами рассмотрения их обращений, рост составил 5% по сравнению с 2023 годом.

"В этом году у нас рекордный показатель - 46% граждан отметили, что они удовлетворены теми решениями их проблем, которые были приняты органами власти, волонтерами. Этот показатель на 5% больше, чем в прошлом году. Нам предстоит еще огромная работа", - рассказал Кузнецов на пресс-конференции, отметив, что речь идет про прямую линию президента РФ Владимира Путина 2024 года.

В число лучших регионов по отработке обращений, по словам Кузнецова, вошли Тульская, Кемеровская, Челябинская и Ростовская области. Среди федеральных органов власти отметились Минвостокразвития, Федеральная служба судебных приставов, Социальный фонд РФ и Минкультуры России, госкомпаний - Почта России, Аэрофлот, ВТБ, Дом.РФ и Россети.

Прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря 2024 года. Общий формат был выбран в третий раз, впервые он был опробован в 2020 году. Изначально мероприятия проходили раздельно. Впервые телевизионная прямая линия с гражданами состоялась у Путина в 2001 году.