На курорте "Эльбрус" к открытию горнолыжного сезона России запустили новую зону катания

Также 6 декабря на Эльбрусе откроют две новые канатные дороги

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 5 декабря. /ТАСС/. Новую зону катания на склоне Эльбруса (Кабардино-Балкария) "Мир - Кругозор" запустили во второй день открытия горнолыжного сезона России. Об этом сообщили в администрации курорта.

"Горнолыжная трасса "Мир - Кругозор" открыта", - рассказали администрации курорта.

Ранее в институте развития Кавказ.РФ пояснили, что курорт запускает новую зону катания впервые с 2015 года, когда была построена самая высокогорная в стране и вторая в Европе канатная дорога "Гарабаши - Мир". Расположена она в восточном секторе Эльбруса на высотах 3,3 - 3,5 тыс. м.

Также в дни официального открытия горнолыжного сезона страны 6 декабря на Эльбрусе откроют две новые канатные дороги. Состоится и передача почетного кубка "Лучший горнолыжный курорт России" команде "Архыза", победившего в народном голосовании в 2025 году.