Radio Zet: поляки массово пропускают занятия по военной подготовке

В некоторых подразделениях посещаемость составила 50%, отмечает радиостанция

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Польские граждане массово пропускают занятия на курсах по добровольной военной подготовке, организованных Минобороны. Об этом сообщает радиостанция Radio Zet.

"Люди записались [на занятия], а потом не пришли. В результате в некоторых подразделениях посещаемость составила 50%", - цитирует радиостанция представителя одной из воинских частей, где проводятся занятия в рамках этой программы.

По данным Генштаба польской армии, с начала занятий на них не явились почти 15% тех, кто ранее изъявил желание посещать курсы.

Занятия по программе добровольной военной подготовки wGotowo ci ("В готовности") начались в Польше 22 ноября. Первоначально на курсы записались 18 тыс. человек. В программу входили занятия по выживанию в кризисных условиях, медицинская подготовка, ориентация на местности, обращение со стрелковым оружием.

Всего занятия проводятся в 132 воинских частях во всех воеводствах страны. Ранее предполагалось, что к концу декабря курсы военной подготовки закончат около 100 тыс. человек, а в 2026 г. - еще 300 тысяч.