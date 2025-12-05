В Каспийске восстановили детсад после атаки БПЛА

Специалисты завершили ремонтные работы за три дня

МАХАЧКАЛА, 5 декабря. /ТАСС/. Ремонтные работы в детском саду Каспийска, получившем повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата, завершены. Специалисты восстановили объект за три дня, сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана.

"Специалисты завершили ремонтные работы в детском саду №34 "Капитошка" г. Каспийске. 1 декабря в районе ул. Молодежная в результате осколочных попаданий после атаки БПЛА незначительные повреждения получил многоквартирный дом и детский сад, расположенный рядом с МКД", - говорится в сообщении.

В дошкольном учреждении заменили поврежденную дверь и установили новые стеклопакеты на разбитом окне. Инцидент произошел 1 декабря в районе улицы Молодежной. После атаки БПЛА пострадал не только детский сад, но и расположенный рядом многоквартирный дом.

Специалисты продолжают аналогичные работы в пострадавшем многоквартирном доме.

3 декабря в ходе совещания глава Дагестана Сергей Меликов дал поручение ускорить восстановительные работы.